Störche in der Kämpe Mitte Juli werden die drei Jungstörche flügge

Die Weißstörche am Altrhein haben inzwischen viele Freunde. Wer sich auf den Weg macht, um die Entwicklung des gefiederten Nachwuchses zu verfolgen, kann den „Aussichtspunkt“ am Dammweg kaum verpassen. Fotografen und Fotografinnen stehen dort mit riesigen Objektiven an ihren Kameras oder mit Spektiven und schauen Richtung Nest, das weit genug vom Wanderweg entfernt in den Auen liegt.