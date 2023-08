Nach Kollision mit Motorradfahrer Radfahrer schwebt in Lebensgefahr

Ein hochbetagter Radfahrer schwebt nach der Kollision mit einem Motorradfahrer in Baumberg in Lebensgefahr. Der Kradfahrer (59) wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, stießen die beiden Männer am Dienstagmittag auf dem Garather Weg in Höhe der Kleingartenanlage nahe der Stadtgrenze zu Düsseldorf-Hellerhof zusammen. Während des Blaulicht-Einsatzes und der Unfallaufnahme war der Garather Weg zwischen Geschwister-Scholl-Straße (Baumberg) und der Leo-Baeck-Straße (Hellerhof) gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, wird aktuell ermittelt.