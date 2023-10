Kalender 2024 zeigt Bilder aus Monheim, Urdenbach, Benrath Einfach himmlisch diese „Rheinlandschaften“

Wenn sich der Himmel über dem Rhein rot, pink und lila färbt, Raureif die Urdenbacher Kämpe in ein Wintermärchen verwandelt oder die Oktobersonne das Herbstlaub in Szene setzt, dann muss Friedemann Fey hinaus. Hinaus in die Natur, mit seiner Olympus-Systemkamera und mindestens seinem Lieblingsobjektiv, 12 bis 100 Millimeter. Voriges Jahr, am Vorabend von St. Martin, war wieder so ein Abend – und Fey blieb, als er zum Rheinufer eilte, im Monheimer Martinszug stecken.