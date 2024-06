Baby in Monheim ausgesetzt Strafmaß für 17-jährige Mutter nicht bekannt gegeben

Der Fall sorgte damals für große Betroffenheit. Am Sonntagmorgen, 13. August 2023, hatte eine Passantin merkwürdige Geräusche, die aus einem Vorgarten an der Poststraße kommen, vernommen. Sie schaute nach und entdeckte ein Neugeborenes, eingewickelt in eine Decke. Sie rief die Polizei. Das inzwischen stark unterkühlte Baby kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Leverkusen und wurde dort versorgt. Die Polizei ermittelte später die Mutter, die ganz in der Nähe wohnte und laut Zeugenaussagen lange allein in einem Hauseingang gesessen haben soll. Sie wurde in die Psychiatrie gebracht. Wie sich später herausstellte, ist es bereits ihr zweites Kind. Das erste ist in der Obhut des Jugendamtes beziehungsweise in einer Pflegefamilie.