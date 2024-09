Ein Hauch altes Rom in Monheim Was Besucher beim Aktionstag auf Haus Bürgel erlebten

Während viele Menschen im Innenhof aßen und tranken, erkundeten einige den historischen Nutzgarten mit zahlreichen Kräutern, der am Außenpfad liegt. „Es ist schon spannend, wie viele Gewürze sich seit der Römerzeit bei uns gehalten haben – im Gegensatz zu den alten Römern selbst“, sagte Jannick und schmunzelte. Sein Freund Lars zeigte sich von der generellen Vielfalt an Angeboten auf Haus Bürgel begeistert. „Das ist einfach ein schönes Fest“, sagte er. Ähnlich zufrieden zeigte sich am Ende des Tages auch Anna-Lena Weber, Leiterin des Römischen Museums Haus Bürgel. Besonders habe sie gefreut, dass viele Kinder bereits mit Römerausstattung zum Fest gekommen seien. „Dass zeigt, wie groß das Interesse an dem Thema ist“, sagte sie.