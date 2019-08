Monheim : Drogenfahrer landet im Vorgarten

Mit seinem Mazda landete ein unter Drogeneinfluss stehender Monheimer in einem Vorgarten an der Königsberger Straße. . Foto: Kreispolize Mettmann/Kreispolizei Mettmann

Monheim Ein 29-jähriger Monheimer hat die Kontrolle über sein Auto verloren.

(og) Ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Monheim, der offenbar Drogen genommen hatte, ist am Dienstagvormittag von der Königsberger Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, teilt die Polizei mit.