Monheim : Drei Straßen auf dem Sandberg gesperrt

Auf der Hasenstraße, Wachtelstraße, Amselweg und der Sperberstraße von Lerchenweg bis Wachtelstraße wird eine neue Asphaltdecke aufgetragen. Straßen am Sandberg erhalten neue Asphaltdecke Am 4. und 5. September können einige Straßen nicht befahren werden Monheim am Rhein. Auf dem Sandberg saniert die Stadt derzeit die Fahrbahndecken von insgesamt zehn Straßen. Auf der Hasenstraße, Amselweg, Wachtelstraße und der Sperberstraße stehen die Arbeiten nun kurz vor dem Abschluss. Am Mittwoch, 4. September, und Donnerstag, 5. September, können einige Straßen während des Aufbringens der Asphaltdecke ganztägig nicht genutzt werden. Am Mittwoch ist die Sperberstraße von Lerchenweg bis Wachtelstraße und die Wachtelstraße bis zur Einmündung Hasenstraße ganztägig gesperrt. Ab Donnerstag, gegen 6 Uhr, ist dieser Bereich wieder befahrbar. Am Donnerstag stehen dann die Arbeiten auf der Wachtelstraße zwischen Hasenstraße und Opladener Straße, auf der Hasenstraße und auf dem Amselweg an. Durch die Arbeiten auf der gesamten Hasenstraße sind am Donnerstag auch die Häuser am Fasanenweg mit dem Auto von außerhalb nicht erreichbar. Ab Freitag, 6. September, gegen 6 Uhr, ist auch dieser Bereich wieder befahrbar. Die beauftragte Tiefbaufirma Dr. Fink Stauf bringt jeweils bereits am frühen Morgen einen Bitumen-Haftkleber auf. An Fahrzeugen, die über den Haftkleber fahren, entstehen dadurch hartnäckige Flecken. Autos, die am Tag der Arbeiten benötigt werden, sollten also bereits am Vorabend außerhalb des Bereichs geparkt werden. Da es sich bei den Arbeiten um eine Sanierung handelt, werden die Kosten von der Stadt übernommen und Anwohnerinnen und Anwohnern nicht in Rechnung gestellt. (bh) 201909_Deckensanierung.jpg BU: Auf der Hasenstraße, Wachtelstraße, Amselweg und der Sperberstraße von Lerchenweg bis Wachtelstraße wird eine neue Asphaltdecke aufgetragen. Foto: RP/Stadt Monheim