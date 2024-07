Musik in Monheim Diese Bands treten bei „Rhein-Rock präsentiert“ am Samstag auf

Eine neue Ausgabe der Konzertreihe „Rhein-Rock präsentiert“ startet am Samstag, 20. Juli, im Sojus 7 an der Kapellenstraße in Monheim. Eröffnet wird der Abend von der Band „Normacho“. Die fünf Düsseldorfer präsentieren neben einigen deutschsprachigen Stücken auch ihre neue Single „She‘s a Dancer“.