Ferien-Aktion : Drei dutzend Teilnehmer beim Tenniscamp in Baumberg

Drei dutzend Teilnehmer beim Tenniscamp in Baumberg

Monheim Für die Erwachsenen fand zum Ende des Camps ein Doppelturnier statt, bei dem sie ihre neuen oder verbesserten Fähigkeiten gleich unter Beweis stellen konnten.

Eine Tenniswoche vom Feinsten für jung und alt gab es kürzlich auf der BTC-Anlage an der Sandstraße. Bei bestem Wetter und mit guter Laune haben 15 Kinder und 21 Erwachsene Tennis spielen gelernt oder ihr Fähigkeiten verbessert. Das Camp fand von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr für die Jugend statt und an den gleichen Tagen für die Erwachsenen von 18 bis 20 Uhr. Unter der Leitung von Frank Grässer von der Tennisschule im „BTC Train Your Passion“ (TYP) kümmerten sich weitere acht Trainer um die Schüler. Ferner leitete die ehemalige Leichtathletin und Lehrerin Barbara Meyer eine Laufschule für die Kids. Für die Erwachsenen fand zum Ende des Camps ein Doppelturnier statt, bei dem sie ihre neuen oder verbesserten Fähigkeiten gleich unter Beweis stellen konnten. Beendet wurde das Camp dann mit einem gemütlichen Beisammensein.