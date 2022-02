Monheim Verflechtungsband Berliner Ring : Drei weitere Eichen werden gefällt

Monheim Eigentlich sollte das Verflechtungsband am Berliner Ring um die alten Bäume herumführen. Weil sie aber zu flach wurzeln, würden sie die Bauarbeiten nicht überleben. Sie werden durch große Exemplare ersetzt.

(elm) Am Montag mussten drei hoch gewachsene Eichen für das neue Verflechtungsband am Berliner Ring gefällt werden. Die Bäume sollten ursprünglich erhalten werden. So war nicht nur die gesamte Straßenführung um die alten Bäume herumgeplant worden, auch sollte ein professioneller Baumsachverständiger die komplizierten Arbeiten für den Erhalt begleiten. Bei Wurzelgrabungen in den letzten Tagen habe sich jedoch herausgestellt, dass drei der Bäume im Laufe der Jahre eine sehr flache Wurzelstruktur ausgebildet hatten, erklärt Stadtsprecher Thomas Spekowius. Mit dem Bau der Straße hätten sie nicht nur ihre Standfestigkeit verloren sondern wären aller Voraussicht nach auch abgestorben. Dies belegten die im Gutachten enthaltenen Fotos und Erläuterungen nachvollziehbar.