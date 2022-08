Schulsauberkeit in Monheim : Dreckige Schulen, SPD fordert städtische Putzkräfte

Monheim Trotz der Millionen-Investitionen, die die Stadt Monheim in den Schulneu- und -umbau unternimmt, meint die SPD jetzt eine Schwachstelle ausgemacht zu haben.

(elm) Es mangele in den Schulen an Sauberkeit – genau genommen in den Schulgebäuden, die von externen Firmen gereinigt werden. Nach den Schließungszeiten während der beiden Pandemiejahre brächten es jetzt Sommerfeste und Elternabende an den Tag, so SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander Schumacher. So habe er selbst und andere Eltern in verschiedenen Gebäuden feststellen müssen, dass Klassen- und Gruppenräume „unzureichend gereinigt, teilweise nicht einmal mehr gekehrt sind“.