Messebesucher : Toter aus dem Rhein ist identifiziert

Am Monheimer Anleger wurde die Leiche am Montag ans Ufer gebracht. Foto: RP/Patrick Schüller

Monheim/Dormagen Die Ermittlungen zum Tod des 24-Jährigen dauern an.

Der Tote, der am Montag aus dem Rhein bei Monheim geborgen wurde, ist identifiziert: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich einen 24-jährigen Mann aus Regensburg, der vorige Woche zur Computerspiele-Messe nach Köln reiste. Dort gab es am nächtlichen Freitagmorgen, 23. August, 2.55 Uhr, einen polizeilichen Einsatz, nachdem Zeugen gemeldet hatten, dass eine männliche Person in den Rhein gestiegen und dann sehr schnell in der Dunkelheit verschwunden sei. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Mann nicht gefunden werden. Die Ermittlungen der Kripo zum Tod des 24-Jährigen dauern weiter an. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen gewaltsamen Tod liegen bisher nicht vor. Eine Obduktion der Leiche steht allerdings noch aus.