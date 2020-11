Goldhochzeit : Doris und Rigo Schumacher: ins Eheglück getanzt

Doris und Rigo Schumacher haben viele Reisen gemacht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Heute feiert das Ehepaar Goldhochzeit. Sie war 17 Jahre alt und er 18, als sie sich beim Tanztee kennenlernten. Irgendwann war ihnen dann klar, dass sie auch abseits des Parketts als Paar zusammen bleiben wollten.

Von Cristina Segovia-Buendia

(seg) Als Teenager lernten sich Doris und Rigo Schumacher zu Beginn der 1960er-Jahre in einer Düsseldorfer Tanzschule kennen. Seitdem haben sich ihre Lebenswege nicht mehr getrennt: Zunächst als Tanzpartner, später als Liebespaar, bereisten sie die Welt und gründeten eine bis heute eng verbundene Familie. Viele Gemeinsamkeiten, aber ebenso viel individueller Freiraum, eine gute Gesprächsbasis, Verständnis und Geduld zählen zu ihren Rezepten für eine lange und glückliche Ehe. Heute feiert das Ehepaar seinen 50. Hochzeitstag.

Sie war 17 Jahre alt und er 18, als sie sich beim Tanztee kennenlernten: „Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und haben zwischen 1960 und 1973 an Tanzturnieren teilgenommen“, erzählt der heute 77-jährige Ehemann. Irgendwann war ihnen dann klar, dass sie auch abseits des Parketts als Paar zusammen bleiben wollten. Doch mit der Hochzeit ließ sich das junge Paar Zeit, berichtet die Ehefrau. „Früher hat man nicht so einfach eine Wohnung gefunden und außerdem waren wir beruflich eingespannt.“ Sie als ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Französisch bei Henkel, er mit seinem Physikstudium in Köln, später als Mitarbeiter bei Mannesmann.

1970 war es dann mit der Eheschließung soweit, natürlich nach einem ordentlichen Heiratsantrag, wie Rigo Schumacher erzählt: „Ich habe sie in ein schickes Restaurant eingeladen und ihr dann förmlich den Antrag gestellt.“ Nach der Hochzeit kamen die Kinder, 1976 der Sohn und 1978 die Tochter. Zuvor wurden sie 1972 Stadtmeister im Standardtanz und nahmen 1973 an der ersten Formationstanz-Weltmeisterschaft in New York teil. „Das war großartig“, erzählt Doris Schumacher.