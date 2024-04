Bücherschrank, Schotterrasen und Sitzmöbel Der Dorfplatz in Baumberg wird umgestaltet

Der Dorfplatz in Baumberg ist sozusagen das Zentrum des Stadtteils, an dem Menschen zusammenkommen und auch von auswärtigen Gästen besucht wird. Darüber hinaus dient der ein zentrale Ort auch als Freizeit- und Veranstaltungsfläche für diverse kleinere Veranstaltungen. Der gern genutzte Bereich wird in den kommenden Wochen künftig optisch aufgewertet und erhält einige Neuerungen. Dazu zählt mitunter die Boule-Bahn, die runderneuert wird. Die Bahn wird optisch aufgewertet und angehoben. Somit kann die Boule-Fläche künftig bei Veranstaltungen auch als kleines Podest genutzt werden.