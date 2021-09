Rundgang mit den Bezirksbeamten : Monheim: Dirk Kolb ist Kümmerer in Uniform

Dirk Kolb ist Bezirksdienstbeamter in Monheim. Gemeinsam mit Polizeidirektor Thomas Decken geht er durch das Berliner Viertel. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In Monheim gibt es insgesamt vier Bezirksdienstbeamte, die zu Fuß und auf dem Mountainbike in der Stadt unterwegs sind. So will die Polizei näher bei den Bürgern sein, einfacher Konflikte vor Ort entschärfen. Dirk Kolb ist jeden Tag mit viel Fingerspitzengefühl im Berliner Viertel unterwegs.