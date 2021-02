Zoom-Konferenz : Digitaler Bürgerworkshop zum Klimaschutzkonzept

Monheim Anlass ist die Überarbeitung des städtischen Klimaschutzkonzepts aus dem Jahr 2014, das in diesem Frühjahr fortgeschrieben werden soll.

(pc) Die Stadt lädt ihre Bürger zu einer Zoom-Konferenz zum Thema „Klimaschutzkonzept“ für den 16. Februar, 18 Uhr, ein. Für ein globales Ziel gemeinsam lokal denken: Darum geht es am 16. Februar bei einem digitalen Bürgerschaftsabend. Anlass ist die Überarbeitung des städtischen Klimaschutzkonzepts aus dem Jahr 2014, das in diesem Frühjahr fortgeschrieben werden soll. Wer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort über die E-Mail-Adresse beteiligung@monheim.de anmelden und Fragen zum neuen Klimaschutzkonzept vorab einreichen; sie werden dann zusammengefasst und beim Bürgerschaftsabend live beantwortet. Nach der Anmeldung erhalten die Bürger eine Bestätigungs-E-Mail mit allen wichtigen Informationen zur Teilnahme an der digitalen Veranstaltung.

Im Zentrum des Abends steht die Frage, welche Dinge sich konkret im Leben der Monheimer ändern müssen, um das Klima zu schützen – und wie kommunale Politik und Verwaltung die nötigen Maßnahmen zum Klimaschutz so gestalten können, dass möglichst viele Bürger sie aktiv unterstützen. Das digitale Zusammentreffen am 16. Februar wird mit einer Bilanz des bisherigen Klimaschutzkonzepts beginnen, an die sich ein erster Ausblick auf dessen Fortschreibung anschließt. Danach beantworten Bürgermeister Daniel Zimmermann sowie Sabine Lohoff von der Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft, die das Klimaschutzkonzept ausarbeitet, die vorab eingereichten Fragen. Im Anschluss geht es virtuell in moderierten Kleingruppen weiter. Die wichtigsten Ergebnisse werden auf der städtischen Mitdenken-Plattform zugänglich gemacht. Bei Fragen zum Bürgerschaftsabend steht das Team der städtischen Bürgerschaftsbeteiligung zur Verfügung, per E-Mail unter beteiligung@monheim.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 02173 951 1580 oder -1581.