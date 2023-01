Pilotprojekt mit Tablets ab der ersten Klasse Monheim investiert in digitale Schulen

Whiteboards und Tablets sind an den Monheimer Schulen längst selbstverständlich. Der digitale Ausbau wird auch in den kommenden Jahren weiter mit viel Geld vorangetrieben. Bis 2028 investiert die Stadt rund 8,3 Millionen Euro. Der Löwenanteil fließe in die Ausstattung mit Hardware, berichtete Jürgen Thomaßen vom Kölner Planungsbüro Thomaßen am Mittwoch im gemeinsam tagenden Ausschuss für Schule und Jugendhilfe. Hinzu kämen jährlich rund 380.000 Euro für Wartung und Support. Beides „laufe in Monheim excellent“, so der Fachmann. Die Politik brachte die Finanzierung für die Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung in beiden Gremien einstimmig auf den Weg. Der Rat entscheidet abschließend am 8. März. Hier ist ebenfalls mit Zustimmung zu rechnen.