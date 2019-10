Monheim Monheimer zeigt digitale Kunst in Flingern : Monheimer Künstler stellt in Flingern aus

Helmut Welsch, Künstler aus Monheim Foto: Privat Pressemitteilung Digitale Kunst aus Monheim Der moderne Mensch – lebt er künftig voll digitalisiert und beliebig programmierbar ? „analog – digital“ ist der Titel einer Deutschland-weiten Ausstellungs-Initiative des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK). Mit dabei sind Teilnehmer aus dem Raum Düsseldorf. Auch der Monheimer Künstler Helmut Welsch wurde von der Ausstellungs-Jury ins BBK-Kunstforum Flingern eingeladen. Er zeigt großformatige Grafiken aus seiner Serie „Digiman“. Die Bilder entstanden ausschließlich digital am Bildschirm. Symbolhaft ist der digitalisierte Mensch zu sehen, der sich den neuen algorithmischen Realitäten stellen muss. Helmut Welsch nahm mehrfach erfolgreich an Ausstellungen teil, so an der „neanderland ART 2016“ und an der Deutschland-weit ausgeschriebenen Austellung „Zukunft-Gegenwart-Vergangenheit 2016“ im Kunsthaus Erkrath, wo er den Preis der Jury gewann. Ausstellung „analog – digital“ BBK-Kunstforum Flingern, Birkenstr. 47 40233 Düsseldorf-Flingern Vom 10. Bis 27. Oktober 2019 Fr / Sa / So 15 – 18 Uhr. Foto: RP/Privat