Abitur 2024 Diese Schüler haben am Otto-Hahn-Gymnasium bestanden

Am Otto-Hahn-Gymnasium haben folgende Schülerinnen und Schüler ihre Abiturprüfung bestanden (in alphabetischer Reihenfolge): Yasmin Aajoud, Devrim Acil, Elena-Marie Adamietz, Sophie Alfes, Arne Alfons Andreas, Raffaela Anna, Zoi Antoniou, Rabia Samira Aydin, Görkem Aydogan, Bilal Azhil, Taha Hikmet Bayrak, Felix Behrendt, Timo Hendrik Beier, Paul Leonard Bischoff, Tringë Blakaj, Viktoria Bolde, Faiza Bousmayou, Lasse Jonathan Boxnick, Maline Reka Marie Braun, Jolina Bremer, Julia Brose, Semi Abdullah Bulat, Jens Burghardt, Tim Jaro Büttgen, Nadja Cavic, Nina David, Nina Desczyk, Thao Vy Diep, Elias Francis Dubois, Felix Benedikt Dünchheim, Sophia Heidi Maria Dyck, Safet Dzemaili, Leander Paul Enke, Angelina Erkeling, Lilly Fastrich, Konrad Magnus Fischer, Laura Joana Förster, Caroline Ulrike Friedel, Samantha Chiara Fuchs, Caroline Ulrike Friedel, Jonas Gladbach, Pia Glet, Mia Johanna Goeder, Dana Gohlike, Timo Grinda, Ryan Jeremy Grosch, Zamora Emily Marie Grünitz, Martha Guida, Sanjana-Amira Hamami, Timo Hartel, Cedric Heidtmann, Veronika Heimbuch, Nikola Heland, Simon Herkenrath, Simon Moritz Honisch, Jolie Hubo, Steven Illenseer, Iris Ivić, Meike Imke Janitschek, Philipp Kaindl, Joris Kaiser, Ferhat Kalender, Selin-Rabia Karakanli, Evelyn Marie Kasprzyk, Jasmin Kautz, Subeida Kersü, Meryem Keser, Mia Körner, Johanna Kraus, Janis Krols, Lotta Pauline Kurth, Kayne Vinay Kuruvilla, Nisanur Kuvvet, Tarik Lamaalam, Viktoria Ann Lapsien, Nicole Leirich, Naomi Céline Lochter, Lukas Longerich, Salma Mallal, Amira Mallal, Julian Mandry, Saman Maran, Thilo Meiners, Pia Marie Metz, David Miller, Marcel Thomas Mircevski, Molly Marlen Moews, Abdullah Asim Mohammad, Liana Sophie Möhring, Sui Rita Muhr, Lina Sophie Muth, Olivia Nowara, Anna-Maria Osipov, Ariana Osmani, Lucie Panek, Julian Manuel Paprotta, Paul Vincent Penkert, Susanne Pierwoch, Katharina Plotnikova, Celine Pollok, Konrad Jakub Przyborowski, Allison Magdalena Rehbronn, Mia Rehbronn, Ben Peter Rennings, Niklas Richter, Ben Riemann, Nils Roggenbuck, Marie Ronca, Laura Rudek, Victoria Rüsche, Tara Safar Teymouri, Mira Maria Santolla, Jamie Aiden Schadow, Paul Nikolas Scheelen, Joyce Schlesinger, Lea Schloffer, Daria Schmidt, Fatma Sen, Lina Siebert, Cimran Singh, Kirn Singh, Marla Stark, Selim Stephan Stein, Alessia Stelitano, Caterina Stelitano, Elisa Stelitano, Emilia Annika Stock, Aliza Linn Chiara Stockmann, Emily Sophie Strach, Anamarija Strbac, Ali Sungur, Mohamed Talbi, Sina Tascou, Nina Theberath, Kai Stefan Thieler, Sarah Thönes, Felix Thönneßen, Katharina Noelle Tillmann, Yamen Peter Timmermann, Conner Tittelbach, Cedrik Mateo Törpel, Lisa Tullius, Tim Julian Valenthin, Johanna Venzl, Eline Vermeer, Fiona Vettraino, Finja Zoe Viehl, Hannah Marie von der Heiden, Katharina Winkelmann, Lara Winkels, Philip Jan Winkler, Celine Marie Wolf, Nathenael Sirack Worku, Ela Meryem Yavuzyasar, Alexandra Elisabeth Zabrodzki, Max Zeh.