Festival in Monheim Diese Bands sind beim „Nopen Air“ im Sojus 7 dabei

Am Samstag öffnen die Türen bereits um 15 Uhr. Dann spielen die Bands Brainstorm, Shopping Venture, Tempest Creek, Next Generation Voodoo, Wednezday Weekend und Exdirectory. Tickets gibt es online bei rhein-rock.ticket.io. Sie kosten zehn Euro für die Konzerte am Freitag und 20 Euro für die Auftritte am Samstag. Ein Open Air sei „aus organisatorischen Gründen“ in diesem Jahr nicht umsetzbar gewesen, teilen die Verantwortlichen mit. Für das leibliche Wohl zu erschwinglichen Preisen soll aber gesorgt sein.