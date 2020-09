Einbruch : Diensthund „Kira“ stellt Einbrecher

Diensthund "Kira" und ihr Hundeführer. Foto: Polizei Kreis mettmann/Polizei Kreis Mettmann

Monheim Monheim (og) Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei einen Einbrecher gestellt. Der ist laut Polizeibericht in der Nacht zu Freitag in die Grundschule an der Monheimer Straße eingedrungen.

