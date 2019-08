Bei Stopp-Versuch : Diebe verletzen Autobesitzer bei Flucht

Monheim Möglicherweise stehen zwei weitere Auto-Aufbrüche mit dem Fall in Zusammenhang.

In Monheim haben zwei Autoknacker die Scheibe eines geparkten Wagens eingeschlagen und den Besitzer bei ihrer Flucht leicht angefahren. Laut Polizei trug sich das Ganze am Donnerstag gegen 19.10 Uhr an der Knipprather Straße zu. Einer der Täter zerstörte die Scheibe eines Skoda Octavia. Dessen Besitzer (59) hörte das Klirren und eilte zu seinem Wagen zurück. In diesem Moment stieg ein Mann in einen VW mit Düsseldorfer Kennzeichen. Bei dem Versuch, den Unbekannten und seinen Beifahrer an der Flucht zu hindern, wurde der 59-Jährige von dem Auto berührt und erlitt leichte Verletzungen. Die Täter fuhren in Richtung Berghausener Straße davon. Der eine Tatverdächtige ist laut Zeugenbeschreibung 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, schlank; dunkle, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, dunkle Oberbekleidung, eventuell osteuropäischer Herkunft. Sein Beifahrer ist ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt; dunkle, kurze Haare. Schaden: etwa 600 Euro. Kurze Zeit vorher, zwischen 18.20 und 18.40 Uhr, wurden am Baumberger und am Urdenbacher Weg die Fensterscheiben zweier weiterer geparkter Autos eingeschlagen. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350.