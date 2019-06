Polizeibericht : Diebe brechen in Lagerhaus auf Baumberger Friedhof ein

Monheim Die Täter bogen die Metalltür auf.

Unbekannte sind in das Lagerhaus des Friedhofs Am Sportplatz in Baumberg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei trug sich der Einbruch am Pfingstwochenende zu, im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag, 6. Juni, 11 Uhr, und Montagnachmittag, 11. Juni, 14.30 Uhr. Um in das Lagerhaus hineinzugelangen, bogen die Täter die Metalltür auf. Was entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.