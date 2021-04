Mehrere Taten seit Februar : Diebe bauen Katalysator ab und nehmen ihn mit

Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim Die Täter machten sich in der Nacht zu Dienstag an einem Ford Focus zu schaffen, der in Monheim an der Grunewaldstraße geparkt worden war.

In den vergangenen beiden Wochen haben unbekannte Täter wieder an fünf geparkten Autos im Kreis Mettmann Katalysatoren abgebaut und gestohlen, meldet die Polizeibehörde. Eine Tat passierte in Monheim, zwei in Velbert und zwei in Ratingen. Dabei rückten unterschiedliche Fabrikate wie Opel, Ford und Toyota ins Visier der Diebe. Vergleichbare Diebstähle hätte es bereits im Februar gegeben, teilt die Polizei mit. In der Nacht zu Dienstag machten sich die Täter an einem Ford Focus zu schaffen, der am Fahrbahnrand der Grunewaldstraße in Monheim geparkt worden war. Sie montierten dort den Katalysator ab und transportierten ihn ab.