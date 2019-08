Stadtsparkasse Düsseldorf : Die Überweisung per Handyfoto

MONHEIM/DÜSSELDORF/LANGENFELD Die Stadtsparkasse Düsseldorf mit Filialen auch in Monheim will die Digitalisierung weiter vorantreiben. Bereits jetzt haben mehr als 60 Prozent der Kunden ein Online-Giro-Konto. Das klassische Schaltergeschäft ist stark rückläufig.

Während die SSKD in der Landeshauptstadt mehrere Filialen schließen will, steht dies nach Meyers Angaben in Monheim nicht zur Debatte. „Die beiden Filialen an der Krischerstraße und der Hauptstraße in Baumberg bleiben ebenso unverändert bestehen wie der Geldautomat an der Friedrichstraße“, versichert er unserer Zeitung. Bei den wegfallenden Zweigstellen in Düsseldorf sei indes deren Ersatz durch mobile Filialen nur eine logische Konsequenz aus dem veränderten Kundenverhalten. „Immer weniger Kunden kommen zu uns in die Geschäftsstellen“, so Meyer weiter. Die Zahl der Überweisungen auf Papier sei seit 2014 jährlich um zwölf Prozent gesunken. Damit wurden im vergangenen Jahr nur noch rund halb so viele Überweisungen am Schalter oder per Einwurf getätigt als noch vor fünf Jahren, während der Anteil der Online-Überweisungen auf 65 Prozent gestiegen ist.