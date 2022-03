Monheim Stadtbibliothek : Das neue städtische Wohnzimmer im 70er Look

Andreas Franke hat die neue Gestaltung der Bibliothek geplant. Er selber, Jahrgang 1966, ist auch ein Fan der 70er, was sich besonders in seinem Geschmack für Automobile niederschlägt. Er fährt einen alten Citroen. Foto: RALPH MATZERATH Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Für 720.000 Euro wurde die Bibliothek neu gestaltet. Sie verfügt auch über eine Bühne für Lesungen und Kleinkunst. Das Schülerlernzentrum ist jetzt im Erdgeschoss, ergänzt werden die Arbeitsplätze um einen Makerspace mit Schneideplotter und 3D-Drucker.

In die Bibliothek Monheim ist eine Behaglichkeit eingekehrt, wie man sie sich für die eigenen vier Wänden wünscht: Im Erdgeschoss rechts von der Wendeltreppe wurde ein durch Gardinen abgetrenntes Podest eingebaut, das von zwei fest eingebauten Sofas eingerahmt wird. Es soll als Bühne für Lesungen und Kleinkunst dienen. Ein großer türkisblauer Teppich im Used Look verleiht der Sitzgruppe Wohnzimmeratmosphäre. Vis-à-vis des Ganges befindet sich ein weiteres Sofa, von Regalen mit typischer Jungen-Literatur flankiert: Das Hochzeitsalbum von Marvel , aus der Avengers Collection „Thor“ – und für ältere Jungs: Willy Brandt – sein Leben als Comic.

In die frühen Siebziger, als dieser er Kanzler war, kehrt auch Andreas Franke mit seinem innenarchitektonischen Konzept zurück. Genaugenommen wandelt er aber den Geschmack dieser Zeit in der Annäherung leicht ab, interpretiert ihn neu. Er habe das Konzept der bereits 2019 im 70er-Jahre-Look umgestalteten Lounge auf die übrige Bibliothek übertragen. Das sind beispielsweise die mit Fäden bespannten Rahmen an den Fenstern entlang der Workbar im Schülerzentrum. „Das ist ein Zitat der Makramee-Flechtkunst, hinter den verschiebbaren Rahmen fühlt man sich etwas geschützter“, sagt Franke. Den harten Materialien, wie dem Sichtbeton, hat er flauschige bunte Teppiche und schwere Samtvorhänge entgegengesetzt, die auch gut den Schall schlucken. Der altgediente Vorlesesessel in der „Minitheke“ wurde ebenfalls in Maisgelb neu bezogen. Der hölzerne Paravent mit den farbigen Lamellen nimmt die Klaviatur des benachbarten Instrumentes auf.