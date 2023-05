Monheim Städtepartnerschaften Monheim betreibt jetzt auch Entwicklungspolitik

Nachdem die Stadt Monheim bereits die Aufforstung des Regenwaldes in dem nationalen Schutzgebiet El Garcero in der Region Bolivar in Kolumbien finanziell unterstützt, möchte sie sich dort nun insgesamt entwicklungspolitisch engagieren. Dafür hat die Stadt Fördermittel bei der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global beantragt. Zum 1. März wurden Martina Beltrán Cardona und Daiana Castillo López – jeweils in Teilzeit – als Koordinatorinnen für kommunale Entwicklungspolitik eingestellt. Erstere hat in Friedens- und Konfliktforschung ihren Master gemacht und arbeitet zuletzt als Obstbäuerin auf dem elterlichen Betrieb. Daiana Castillo, eine Kolumbianerin, hat Umweltwissenschaften studiert (Abschluss Master) und promoviert derzeit unter anderem an der Uni Bonn zum Thema ländliche Entwicklung.