Monheim Tourismus : Monheim sucht neue Mon-Guides

Monheim Reiner Heuschen und Peter Becker berichten über ihre Motivation, warum sie Monguides wurden und wie sie sich beständig fortbilden, um auch flexibel auf die Interessen ihrer Gäste reagieren zu können.

Stadtführungen sind beliebt, um eine neue oder auch die Heimatstadt kennen zu lernen. Nicht nur die Reisenden der Fluss-Kreuzfahrtschiffe, die in Monheim anlegen, wissen dies zu schätzen, auch Touristen, Betriebsausflügler und Vereine. In Monheim können sie dafür einen Mon-Guide buchen. Diese sind eine Interessengemeinschaft von Gästeführern, die alle eine Ausbildung durchlaufen haben und nun freiberuflich tätig sind.

Vorsitzender der Interessengemeinschaft ist Reiner Heuschen. Der 63-Jährige ist seit drei Jahren dabei. „Ich habe beruflich immer mit Menschen zu tun gehabt“, erzählt er. In seiner Freizeit stand er im Karneval oder beim Theater auf der Bühne. Dazu kommt eine starke Verbundenheit mit seiner Heimatstadt. „Ich war immer im Brauchtum zu Hause.“ Außerdem kann er auf die vielen Geschichten und Anekdoten zurückgreifen, die ihm sein Vater über Monheim erzählt hat. „Als ich in den Vorruhestand ging, habe ich nach einer Tätigkeit gesucht, zu der ich Lust habe.“ Die Ausschreibung der Verwaltung, die gerade neue Mon-Guides suchte, kam da gelegen. „Ich kann hier alle meine Interessen verbinden.“

Wer mitmachen will, kann sich bis Montag, 22. November, per E-Mail an tourismus@monheim.de wenden. Alle Interessierten sollten unter Angabe Ihrer Kontaktdaten kurz erklären, warum sie Mon-Guide werden möchten, ob Führungen in einer Fremdsprache möglich wären und welche Ideen sie zu kreativen neuen Themenführungen hätten.

Für alle angehenden Mon-Guides gibt es Anfang 2022 eine professionelle Ausbildung an zwei Wochenenden. In diesem Workshop werden Methodik, Präsentationstechniken, Sprachgewandtheit und weitere Fertigkeiten vermittelt.

So ging es auch Peter Becker. Der 64-Jährige war 35 Jahre lang evangelischer Pfarrer in Baumberg und wollte nach seiner Pensionierung weiter mit Menschen arbeiten, aber auch sein Wissen über die Geschichte weitergeben. „Ich habe regelmäßig an Führungen teilgenommen.“ Außerdem hat er sich mit Büchern und im Internet über seine Heimatstadt informiert. Auch er kam zu den Mon-Guides. „Die Ausbildung der Stadt fand an zwei Wochenenden statt.“ Nach einer Prüfung waren aus den Interessenten Gästeführer geworden, die dem Bundesverband der Gästeführer in Deutschland angeschlossen sind.