Monheim Online-Beteiligung : Haushalt: Stadt sammelt Bürger-Ideen

Monheim Die Verwaltung prüft sie dann auf Umsetzbarkeit, fügt eine Kostenschätzung an und gibt dem Rat eine Empfehlung. Am 15. Dezember entscheidet der Rat.

(elm) Noch acht Wochen bis zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2022. Zuvor sollen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Monheim ihre Ideen für den städtischen Haushalt einbringen. Die Online-Plattform Mitplanen ist ab sofort freigeschaltet. Unter www.mitplanen.monheim.de werden bis zum 4. Oktober konkrete Vorschläge gesucht, die im Haushalt mit mindestens 5.000 Euro zu Buche schlagen würden. „Jeder Bürger kann bei der Haushaltsbeteiligung mit eigenen Vorschlägen aktiv Einfluss darauf nehmen, wie sich unsere Stadt weiterentwickeln soll“, so Bürgermeister Daniel Zimmermann .

Wenn die Abgabefrist abgelaufen ist, prüft die Stadtverwaltung die eingebrachten Vorschläge daraufhin, ob formalen Kriterien erfüllt sind und ob sie grundsätzlich umsetzbar wären. Die dann zugelassenen Ideen werden dann von der Verwaltung „eingepreist“. Ab dem 18. Oktober können die Bürger dann über diese Ideen sowie über ausgewählte städtische Projekte für 2022 diskutieren und abstimmen. Zu allen Ideen, die vorwiegend positiv aufgenommen werden, verfasst die Stadtverwaltung eine Stellungnahme, wie mit der Idee zu verfahren ist. Diese wird dann den Ausschüssen für die Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Haushaltsplan 2022 soll am 15. Dezember beschlossen werden.

Die Ideen werden wieder über eine interaktive Karte eingefügt. Solche mit konkretem Ortsbezug können über einen Klick direkt in die Karte eingegeben werden. Andere Vorschläge können unter die Kategorien Schulen und Sport, Stadtplanung und Bauaufsicht, Bauwesen oder Wirtschaftsförderung und Tourismus eingeordnet werden.

Die Haushaltsbeteiligung findet bereits zum elften Mal infolge statt. Einen vorläufigen Beteiligungsrekord meldete die Stadt für 2020: Die Bürger gaben insgesamt 226 Ideen, 4.100 Bewertungen sowie 116 Kommentare ab. Einige der Bürgerschaftsideen wurden beschlossen. So brachte der Rat unter anderem die überdachten Grillpavillons sowie Spielgeräte für kleine Kinder auf der Monheimer Bürgerwiese auf den Weg, ebenso Bürgergärten in beiden Ortsteilen, zwei Spielplatzsanierungen, einen Automaten für Fahrradersatzteile, einen Hundeplatz im Monheimer Süden, mehr Fahrradabstellplätze am Monberg sowie Straßen-Aufpflasterungen zur Temporeduzierung.