Monheim : Naturerlebnispfad ist jetzt vollständig

Monheim Streuobstwiesen, die Schottischen Hochlandrinder, wilde Tiere, Kopfweiden und Landwirtschaft sind nur einige der neuen zu entdeckenden Themen. Viele Stationen sind interaktiv gestaltet.

(elm) Kopfweiden wiegen sich im Wind, Rebhühner spazieren über die Wiese und kauende Hochlandrinder schauen interessiert über den Zaun – hinter dem Deich ist man der Natur am Rhein noch näher. Mit sieben interaktiven Stationen setzt sich hier nun der Naturerlebnispfad fort. Die ersten vier Stationen des insgesamt 2,7 Kilometer langen Pfades wurden im Mai 2017 eröffnet, jetzt gibt es hinter dem Deich sieben weitere Stationen. „Ich freue mich, dass wir nun passend zu den Osterferien endlich auch den zweiten Teil eröffnen und damit kleine und große Entdecker ins Deichvorland einladen können“, sagt Tourismus-Managerin Anja Seidenkranz. Bei der neuen fünften Station gibt es ein Rätsel zu den Sorten auf den Streuobstwiesen. Die sechste Station erläutert die Beweidung des Deichvorlandes durch Schottische Hochlandrinder. Beobachten kann man diese bald auch von zwei Sternengucker-Bänken. Mit Sichtrohren lädt die siebte Station zur Suche nach Rotfüchsen, Hasen und Fasanen in den Acker- und Wiesenflächen ein. An der achten Station informiert ein pultförmiges Buch über die Funktion, Pflege und Nutzung von Kopfweiden. Der alte Bestand wurde seit 20 Jahren nicht geschnitten. Um die Landwirtschaft im Rheinbogen geht es mit Informationen zu Weizen, Zuckerrüben, Gerste und Raps an der neunten Station. Zur Erkundung der Stockwerke der Aue lädt an der zehnten Station ein interaktives Drehwürfelspiel ein. Zum Abschluss gibt es an der elften Station am äußeren Deichweg einen Landschaftsrahmen, der den Blick auf die unterschiedlichen Strukturen der Rheinaue richtet. Einen Überblick mit einer Karte gibt es unter www.monheim-entdecken.de/naturerlebnispfad.