Monheim : Eine Kirche mit 70er-Jahre-Flair

Kaplan Christoph Reck mag die Kirche aus den 70er Jahren, weil sie ihn an seine Kindheit erinnert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim St. Johannes ähnelt einem Zelt. Sie steht mitten im Berliner Viertel. Licht in das dunkle Innere bringen die lebendig gestalteten Fenster.

Sie steht am Ende einer der wichtigsten Monheimer Straßen – der Brandenburger Allee. „Die katholische Filialkirche von St. Gereon, die St.-Johannes-Kirche, befindet sich im Berliner Viertel in Monheim“, erklärt Kaplan Christoph Reck. Eingeweiht im November 1978 ist sie der jüngste katholische Kirchenbau der Stadt. Geprägt wird sie von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kulturen, die im „Berliner Viertel“ heimisch sind. Im Einzugsbereich der Johanneskirche leben rund 4.000 Katholiken. Umgeben von Häusersiedlungen aus den 1970er Jahren passt sich das Gebäude gut in das Stadtbild ein. Wer die Kirche finden will, dem gibt Kaplan Reck diesen Rat: „Man findet die Johanneskirche durch das Geläut der Glocken, die zum Gottesdienst rufen, besser, als wenn man versucht, sie mit den Augen ausfindig zu machen. So jedenfalls erging es mir beim ersten Mal.“ Die Johanneskirche ragt wie ein Zelt in den Himmel. „Mein Eindruck, wenn ich mich der Kirche nähere, ist immer wieder aufs Neue der, dass Gott sein Zelt mitten unter den Menschen aufgeschlagen hat, um unter ihnen zu wohnen“, sagt Christoph Reck.

Diesen Zeltcharakter hat Architekt Wilhelm Dahmen im Innern des Kirchengebäudes fortgesetzt. So hat er mittels Knoten-Sinnbildern eine Verbindung zwischen Zeltplane und Stangen, also zwischen Dach und Wänden erschaffen. Diese Verdickungen symbolisieren, wie das Leben jedes Menschen mit Gott und dem anderer Menschen verbunden ist. „Düster ist es, wenn man sie betritt, aber all das entspricht wohl dem Konzept des Architekten“, meint Kaplan Reck. Dadurch sei man eingeladen, sich etwas genauer umzusehen.

Info Die Kirche gehört zur gleichnamigen Kita Adresse: Friedenauerstraße, Monheim, neben der Kita St. Johannes Baujahr: 1978 Architekt: Wilhelm Dahmen, Düsseldorf Glaskünstler: Paul Weigmann, Leverkusen

„Das Lebendigste sind die Fenster“, betont Pastor Burkhard Hoffmann. Vorherrschendes Thema sind Szenen aus dem Leben Jesu und des Täufers, dem die Kirche geweiht ist. „Die Taufe Jesu im Jordan“, nennt Hoffmann als Beispiel. Entworfen hat die Fenster einer der berühmtesten Glaskünstler des 20. Jahrhunderts: Paul Weigmann aus Leverkusen. Während im rückwärtigen Fenster Tod und Auferstehung Jesu dargestellt sind, findet sich im Eingangsbereich die Entstehung der Welt. „Es ist eine moderne Kirche“, meint Pastor Burkhard Hoffmann, „und sehr gelungen.“