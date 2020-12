Monheim - Schule in den 20ern : Zur Weltumrundung der „Graf Zeppelin“ gab’s schulfrei

Dieter Sturm, Vorsitzender des Heimatbundes, drückt noch einmal die Schulbank. Sie steht im Deusserhaus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Chronik der evangelischen Volksschule wurden die wichtigsten Ereignisse des Schuljahres notiert. Zu Beginn des neuen Schuljahres, jeweils im April, führte der Schulleiter die Namen der neu aufgenommenen Schüler auf.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Das älteste noch in Betrieb befindliche Schulhaus im Stadtgebiet wurde im Oktober 2015 abgerissen. Es handelte sich um das 1906/1907 erbaute Gebäude für katholische Volksschüler auf dem Gelände der Winrich-von-Kniprode-Schule. Noch heute erinnert der Name der Alten Schulstraße an das 1820 errichtete Schulgebäude für katholische Kinder. „Es stand dort, wo sich der Parkplatz des St.-Josef-Krankenhauses befand“, berichtet Stadtarchivar Michael Hohmeier. Das einzige heute noch existierende Schulgebäude aus der Zeit ist das der damaligen evangelischen Volksschule. Das 1786 erbaute Gebäude an der Grabenstraße, damalige Adresse: am Blomer(s)hof, dient heute der evangelischen Gemeinde als Küsterhaus.

Einen wenn auch nur oberflächlichen Eindruck vom Schulleben vor 100 Jahren gewähren die Schulchroniken. Denn die Einträge beschränkten sich lediglich auf die großen Ereignisse des Jahres: Zu Beginn des neuen Schuljahres, jeweils im April, führte der Schulleiter die Namen der neu aufgenommenen Schüler auf und die Gesamtzahl der Schüler, die über das Jahrzehnt gesehen zwischen 30 (1924) und 43 (1927) schwankte. Sorgfältig notiert wurde auch jeweils die unterrichtsfreie Zeit, die Schulferien. Die Termine konnten manchmal auch wegen äußerer Ereignisse geändert werden, etwa 1920, als „wegen Kohlenmangel“ die Weihnachtsferien früher begannen.

Die alte evangelische Schule an der Grabenstraße steht heute noch und wird als Küsterhaus genutzt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Jährlich wiederkehrende Ereignisse waren die Revision durch Schulrat Kraemer und die schulärztlichen Untersuchung der Kinder. Auch andere Highlights wie Schulausflüge fanden Eingang in die Chronik. Im März 1922 ging es beispielsweise nach Müngsten und Schloss Burg, 1924 entdeckte die Schule den Film als pädagogisches Lehrmittel: Die Schüler spazierten (!) nach Hitdorf, wo sie im Kino „Die Entdeckung Amerikas“ sahen. Im September 1926 war die „Gesolei“ (Große Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen) in Düsseldorf, die größte Messe der Weimarer Republik, Ziel eines Schulausflugs – mit Begleitung der Eltern. Weitere Ziele waren Benrath und Urdenbach, Ohligs und Reuschenberg (Neuss). Damals wurden auch wichtige historische Ereignisse mit einem Feiertag begangen: der 80. Geburtstag von Reichspräsident Hindenburg am 10. Oktober 1927. (Eigentlich hatte er am 2. Oktober Geburtstag). Am 5. September 1929 bekamen die Schüler frei, weil „das Luftschiff Graf Zeppelin in Friedrichshafen zu seiner Weltreise über Tokio, Los Angeles und Lakehurst“ abgehoben war. Genaugenommen kehrte das Luftschiff nach seiner Weltumrundung schon am 7. September 1929 zum Sitz der Zeppelin-Werke nach Friedrichshafen am Bodensee zurück. Es hatte die Strecke von fast 35.000 Kilometern in 21 Tagen, 5 Stunden und 31 Minuten bewältigt.

Die größten lokalen Ereignisse bescherte der Rhein dieser Schule. Im Januar 1920 wurde der Unterricht am Blomerhof durch zweimaliges Hochwasser beeinträchtigt. Vom 12. bis 18. Januar, notiert der Schulleiter, stand die Flut 30 Zentimeter hoch in den Schulräumen. Auch ab dem 3. November 1924 waberte das Wasser fünf Tage lang in den Schulräumen. An Heiligabend 1925 wurden die Rheingemeinden von der höchsten Überschwemmung seit 140 Jahren heimgesucht, die bis zum 3. Januar 1926 andauerte. Das Schulhaus stand bis zu 56 Zentimeter unter Wasser. Schulintern gab es während dieses Jahrzehnts nur ein großes Ereignis zu feiern, nämlich am 1. November 1922 das 25-jährige Dienstjubiläum von Lehrer Müller.