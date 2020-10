Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Neubauten an der Griesstraße : Anwohner in Baumberg fürchten Verschattung

Das Gelände hinter dem ehemaligen Getränkemarkt in Baumberg soll neu bebaut werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim An der Griesstraße in Baumberg ist neue Wohnbebauung geplant. Bei der Bürgerversammlung in dieser Woche sprachen sich die Anwohner, deren Grundstücke an das neue Baugebiet grenzen, je nach Lage ihrer Immobilien für den ein oder den anderen Entwurf aus.