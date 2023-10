Monheim Neue Gesamtschule wird 50 Millionen Euro teurer

In der Schule von heute verwandeln sich Lehrer vom Wissensvermittler in Coaches. Der Lehrer gibt im Frontalunterricht (vor allem in den Hauptfächer) nur noch Wissensinputs, ansonsten werden Aufgaben zu einem Thema individuell erarbeitet – jeder nach seinem Lerntempo und mit eigenen Lernzielen. Die Schüler und Schülerinnen suchen sich dazu in den Klassenräumen, die jetzt „Lernwohnung“ heißen, einen Arbeitsplatz. Ein Fachlehrer sitzt in beratender Funktion dabei. In Naturwissenschaften und Gesellschaftslehre wird darüber hinaus durch Projektarbeit gelernt, in anderen Fächern durch praxisbetonte Werkstattarbeit. Gemeinsam recherchiert, geforscht und diskutiert wird auf dem „Marktplatz“ mit seinen locker angeordneten Sitzgelegenheiten. „Hier profitieren die Lernpartner von den Kompetenzen, die die Gemeinschaft bietet“, sagt Stefanie Bräuer.