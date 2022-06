Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene : Die Natur rund um die Biologische Station entdecken

Rund um die Biologische Station gibt es in den Sommermonaten viel zu entdecken. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Ob beim „Klimalager“ oder beim „Bioblitz“ – es gibt viele Möglichkeiten, sich mit der Natur und Umwelt in der näheren Umgebung zu befassen.

Die Biologische Station Haus Bürgel bietet auch in der zweiten Jahreshälfte ein abwechslungsreiches und interessantes Veranstaltungsprogramm an, teilen die Organisatoren mit. Im Rahmen von verschiedenen Bestimmungskursen für Pflanzen, Fledermäusen, Nachfalter und Wasservögel möchten die Seminarleiter KInder und Erwachsenen für die Tier- und Pflanzenwelt in der Region begeistern, heißt es.

Deshalb ruft die Biologische Station zur Teilnahme am „Bioblitz“, einem Wettbewerb der Artenvielfalt auf. Der Bioblitz sei eine spannende und lehrreiche Aktion, bei der in einem bestimmten Gebiet in einem bestimmten Zeitraum so viele Tier- und Pflanzenarten wie möglich nachgewiesen werden sollen.

Dies geschehe, indem das ganze Jahr 2022 über so viele Naturbeobachtungen wie möglich – per Smartphone über die kostenlose App „ObsIdentify“ gemeldet werden. Benötigt werde hierfür lediglich ein Handy mit relativ guter Kamera und ein Nutzeraccount. Die App verfüge über eine automatische Bestimmungsfunktion.

Auf diese Weise könnten alle auch ohne Artenkenntnisse mitmachen, teilen die Organisatoren mit. Bei einem Bioblitz zähle alles, was bestimmbar sei, egal ob es sich um Pflanzen oder Tiere handele. Alle Naturbegeisterten seien aufgerufen mitzumachen, denn man könne bekanntlich nur schützen, was man kenne, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Dank der finanziellen Unterstützung des Kreises Mettmann, finde in diesem Jahr erstmalig das „Bürgeler Klimalager“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren statt. Gemeinsam mit dem Römischen Museum, der Kaltblutpferdezucht Reuter und der Biologische Station biete man in den Sommerferien vom 1. bis 5. August viele unterhaltsame Aktionen zum Thema Klima an. Die Teilnehmer nutzten das Fahrrad für viele Naturentdeckungstouren, kochten selber und schliefen in Zelten bei Haus Bürgel. Die Mädchen und Jungen erfahren, wie jeder kinderleicht CO2 einsparen kann. Nachts erkundeten alle gemeinsam die Tierwelt der Urdenbacher Kämpe oder verbrächten gemütliche Abende am Lagerfeuer.

Das komplette Programm zu allen Veranstaltungen sowie weitere Informationen zum „Bürgeler Klimalager“ finden Interessierte auf der Homepage der Biostation www.bsdme.de.

(pc)