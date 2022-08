Monheimer Karnevalszone : Narrenkappe nimmt Gestalt an

Monheim Die Alte Schulstraße zwischen Gesundheitscampus und Schelmenturm soll als Hotspot der Karnevalsszene erkennbar werden. Das hat der Planungsausschuss im Februar 2021 so beschlossen – ohne die SPD.

Jetzt bekommt die „Doll Eck“, Treffpunkt der Monheimer Karnevalisten, die angekündigte Narrenkappe. Die Metallformen liegen schon bereit, werden mit Beton ausgegossen und später, wenn der Beton getrocknet ist, können sie auf den markierten Strichen in der Straße eingesetzt und farbig gestaltet werden (weiß-rot). Das etwa 80 Quadratmeter große Element trägt den inoffiziellen Titel: „Woge der Begeisterung“. „Kuh Vera“, einst Maskottchen der legendären Musikantentruppe Paniker – ist schon in Bronze gegossen und soll in einem stahlgefassten Beet am Schelmenturm aufgestellt werden. Der Bibi-Brunnen ist aufbereitet und hat bereits eine neue Technik erhalten – als Wasserspender und Schankanlage. Die hellen Betonsteine werden Richtung Altstadt in anthrazitgraue Natursteinen übergehen. RP-foto: Ralph matzerath