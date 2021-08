nachhaltiges, biobasiertes Wirtschaften : Ausstellungsschiff MS Wissenschaft legt an

Monheim Waschmittel aus Pilzen, Möbel aus Popcorn, Plastik aus Pflanzen – wie nachwachsende Rohstoffe fossile Ressourcen ersetzen können. Wissenschaftler stellen ihre Projekte vor.

Im „Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie“ können Bürgerinnen und Bürger auf vielfältige Weise Einblicke in die neuesten Forschungserkenntnisse gewinnen: So macht von Dienstag, 24., bis Freitag, 27. August, das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft auf seiner Tour durch Deutschland und Österreich auch am Schiffsanleger in Monheim Station. „Wir legen auch gerne in kleineren Städten an, wo meist auch das Angebot eines größeren naturwissenschaftlichen Museums fehlt“, sagt Projektleiterin Maren Grüber. An Bord des umgebauten Binnenfrachtschiffs ist eine Mitmach-Ausstellung zum Thema Bioökonomie zu sehen. Mit dem Exponat des IBG-2 Pflanzenwissenschaften am Forschungszentrum Jülich ist auch ein regionaler Aussteller an Bord vertreten. Es befasst sich mit der Frage, wie mithilfe von Algen Abwässer umweltschonend gereinigt und gleichzeitig wertvolle Biomasse erzeugt werden kann. Phosphat, das aus Reinigungsmitteln oder Dünger in der Kläranlage aus Gründen des Gewässerschutzes aus dem Abwasser entfernt werden muss, bleibt nämlich im Klärschlamm nur noch in Formen erhalten, die für Pflanzen nicht nutzbar sind. Die Lösung: Algen. Sie nehmen Nährstoffe wie Phosphat aus dem Abwasser auf. Am Ende der natürlichen Reinigung entsteht Biomasse, die als Dünger oder in Biogasanlagen genutzt werden kann.