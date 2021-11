Monheim Schul- und Sportausschuss : Grünen beantragen Luftfilter für Grundschulklassen

Monheim In einem zweiten Antrag fordern sie Unterstützung durch Studenten für den Schwimmunterricht. Denn durch die geschlossenen Bäder und Schulschließungen könnten noch weniger Viertklässler schwimmen als vor der Pandemie.

(elm) Die Stadt soll endlich die längst verfügbaren Mittel des Bundes nutzen, um alle Grundschulklassenräume und Gruppenräume der Kitas mit mobilen Luftreinigungsfiltern auszustatten. Dafür sollen Haushaltsmittel von etwa 3.700 Euro pro Gerät im Haushalt 2022 etatisiert werden. Diesen Antrag wird die Ratsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen in die Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport einbringen. Mittlerweile unstrittig ist, dass insbesondere Kinder sehr unter den Lockdowns und den damit verbundenen Schul- und Kitaschließungen gelitten und teilweise großen Beeinträchtigungen ihrer physischen und psychischen Gesundheit davongetragen haben. Für Kinder unter zwölf Jahren wird es aber bis auf weiteres kein Impfangebot geben. Im bereits zweiten Winter unter Corona-Bedingungen gilt, dass die Klassen- und Aufenthaltsräume durch Lüften in 20 Minuten-Intervallen virusfrei gehalten werden sollen. „Zum Schutz unserer Kinder müssen wir weitere Maßnahmen ergreifen, um unter allen Umständen den Präsenzunterricht für alle Schüler aufrecht, die Kitas offen und das Infektionsgeschehen dort möglichst niedrig zu halten,“ fordert Fraktionssprecher Manfred Poell. Eine kombinierte Luftreinigung mit Einsatz mobiler Luftreiniger in Ergänzung zur Fensterlüftung könne die Infektionsgefahr für die Kinder effektiv reduzieren, ergänzt Rebecca Drewke-Lüdtke, jugendpolitische Sprecherin der Grünen. Durch die Luftreinigungsgeräte könne, so legen es Veröffentlichungen des Bundesumweltamtes nahe, die Grippe-Virenlast und anderer Infektionserreger wirksam reduziert werden.