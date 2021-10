Monheim Diskussion : Das zweite Glas Wein einfach mal ablehnen

Monheim Wer öfter mal „Nein, danke!“ sagt, hilft der Umwelt und sorgt für mehr eigene Zufriedenheit. Die Monheimer Gespräche befassten sich mit dem Thema Konsum und Verzicht. Jeder einzelne könne mit seinem eigenen Verhalten zum Systemwandel beitragen, war man sich einig.

In einer Gesellschaft voller Überfluss und Übersättigung, wo alles immer noch besser geht, „Nein, danke!“ zu sagen, fällt schwer. Das stellte nicht nur der Umweltpsychologe Prof. Dr. Gerhard Reese am Sonntagnachmittag in der Mack-Pyramide beim ersten Monheimer Gespräch der Saison 21/22 fest. In illustrer Runde diskutierten Prof. Dr. Christian Berg (Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome), Rebecca Freitag (Aktivistin, ehemalige UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung), Annika Patz (Leitung der Abteilung Interkulturalität der Stadt Monheim), und Reese mit Moderatorin Julia Bauer. Sie alle warben dafür, dass es unter Umständen besser für Umwelt und Nachhaltigkeit sowie für die eigene Psyche ist, wenn man sich öfter mal dem Konsum verweigert. „Ich bin dagegen, dass die Geschäfte auch sonntags geöffnet sind“, so Berg, „man kann sonntags auch mal andere Dinge tun als einzukaufen.“