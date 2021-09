Stadtführungen in Monheim : Mon-Guides gehen wieder auf Tour

Monheim Ab sofort gibt es wieder Stadtführungen in Monheim, allerdings unter Corona-Auflagen. Welche das sind und was die Mon-Guides planen.

Für die Kulinarik-Touren „Donnerstags auf dem Bieräquator“, „Genuss-Sonntag“ und „Gourmet-Mittwoch“ ist eine Anmeldung in der Tourist-Information bei den Monheimer Kulturwerken erforderlich. Bei allen anderen Führungen wird zur besseren Planbarkeit darum gebeten. Die Standorte der Mon-Chronik sind weiterhin geöffnet. In Innenräumen gibt es eine Maskenpflicht, die 3G-Regel gilt aber nicht.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Mettmann lag am Mittwoch, 25. August, bei 126,9. Für Monheim am Rhein gilt daher die sogenannte 3G-Regel. Vollständig Geimpften und Genesenen stehen damit alle Einrichtungen und Angebote offen. Bei Veranstaltungen und Sport in Innenräumen, in der Gastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen und in Beherbergungsbetrieben müssen alle Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, einen negativen Antigen-Schnelltest nachweisen. In Diskotheken und bei privaten Partys mit Tanz müssen alle Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, einen negativen PCR-Test nachweisen. Die Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.