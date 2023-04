Monheim Stadt Monheim verschenkt den Interrail-Pass

(elm) Vor den nahenden Abiturprüfungen überlegen zahlreiche Monheimer Schülerinnen und Schüler, wie es nach dem Abschluss weitergehen soll. Reiselustige können auch in diesem Jahr mit Zügen und Fähren Europa erleben: Allen 16- bis 20-Jährigen finanziert die Stadt einen Interrail-Pass. Unter www.monheim.de/interrail steht ein Online-Formular für den Antrag zur Verfügung. Wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind, kommt der sogenannte Interrail Global Pass als digitales Ticket direkt ins E-Mail-Postfach, wie Sprecherin Birte Hauke mitteilt. Der Pass ermögliche innerhalb von zwei Monaten die Reise durch bis zu 33 Staaten an Bord aller teilnehmenden Zug- und Fährunternehmen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Seit drei Jahren übernimmt die Stadt die Ticketkosten von 389 Euro in voller Höhe.