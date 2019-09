Skulptur in Monheim : „Leda“ von Markus Lüpertz wird enthüllt

Markus Lüpertz hat die Ausstellung in der Monheimer Kulturraffinerie mit Werken rund um die Entwicklung seiner „Leda“ bestückt.. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Noch steht die Skulptur verhüllt auf dem Sockel. Am Samstag feiert die Stadt Monheim ihr neues Kunstwerk mit Bürgern.

Nein. Es ist nicht die Freiheitsstatue, die auf dem Liberty Island vor New York emporragt. Es ist die Gänseliesel, die in Monheim am Rheinufer steht und weithin sichtbar ist. Am Samstag wird sie enthüllt. Ihr Schöpfer, Professor Dr. Markus Lüpertz, nennt sie „Leda“. Und das hat auch etwas mit Freiheit zu tun. Mit „der Freiheit, kein Knecht des Gegenständlichen zu sein“, sagt Lüpertz in der Monheimer Kulturraffinerie K 714.

Ein Jahr lang hat sich der langjährige Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie mit dem Thema beschäftigt. Die Stationen der Entwicklung sind in der Kulturraffinerie ausgestellt. „Mich hat das Spiel zwischen Figur und Tier gereizt“, erläutert er den Prozess. Die Gänseliesel im Wappen der Stadt Monheim ist liebenswert“, sagt Lüpertz. „Wie aus einem Märchenbuch.“ Doch er habe sich gefragt, wie er das Thema heute angehen kann. Und wie so oft, ist ihm die Mythologie zu Hilfe geeilt. „Leda“ ist der Arbeitstitel der Skulptur.

Info Leda-Ausstellung bis zum 31. Oktober Enthüllung am Rheinufer Samstag, 21. September, 11 Uhr Ausstellungseröffnung Kulturraffinerie K 714, Samstag, 21. September, 13 Uhr Öffnungszeiten ab 22. Septemberg dienstags bis donenrstags 16 bis 20 Uhr, freitags 16 bis 21 Uhr, samstags 11 bis 21 Uhr, sonntags 11 bis 17 Uhr Eintritt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

Und Lüpertz gräbt, visualisiert am Anfang das Ei, empfindet eine Gans nach, lässt skurrile Modelle entstehen, die aus einem Guss Figur und Tier zeigen, mit Köpfen, die an Lüpertz eigenen erinnern. Langsam schält sich die mythische Frauengestalt aus den Entwürfen, mit nur einem Arm. Die Gans ersetzt den zweiten, der dennoch zur Hälfte vorhanden ist. Symbiose. Brüche im Gips, Farbvarianten, die die Präsenz der Form testen, sind in der Halle zu sehen, die Kulturwerke-Chef Martin Witkowski in Ausstellungsräume unterteilt hat. Holzschnitte zeigen die Skulptur in unterschiedlichen Farbkombinationen.

700.000 Euro hat die Stadt sich das Kunstwerk kosten lassen. „Für die Stadt Monheim ist die Ankunft der Gänseliesel ein großer Tag“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann und freut sich, dass er einen so renommierten Künstler gewonnen hat. „Vor einem Jahr sind wir durch die Stadt gelaufen und haben Orte in den Blick genommen, wo die Gänseliesel stehen könnte“, erinnert er sich. Und Lüpertz hat sich für das Rheinufer entschieden, direkt unterhalb des Landschaftsbalkons. „Die Skulptur muss mit Erde verbunden sein“, findet Lüpertz.

Der Düsseldorfer Künstler lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt, die er als sehr kunstfreundlich empfindet. Der Geist, mit dem er aufgenommen wurde, habe ihn beflügelt. „Denn“, und darauf legt Lüpertz größten Wert, „ein Künstler braucht die Unabhängigkeit. Für Alibi-Kunst bin ich nicht zu haben“, macht der 78-Jährige klar, der im eleganten Outfit mit blankpolierten Lackschuhen, Hut und Trenchcoat die Hallen der Kulturraffinerie durchwandert und den Entstehungsprozess erläutert. „Jetzt warte ich mit klopfendem Herzen, wie sich die Figur auf dem Sockel verhält und hoffe auf die Begeisterung des Publikums.“

Ein Leda-Modell aus der Ausstellung. Foto: RP/Heike Schoog

Millimeterarbeit: Die Lüpertz-Skulptur wird auf den Sockel gehoben. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)