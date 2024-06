Lionclub Langenfeld Die Präsidentschaft übernimmt ein Monheimer

Hölters Jahres-Motto der Lions lautet „Gemeinsam erreichen wir mehr“. Ausdrücklich lobte er bei der Zeremonie die aktuellen Clubaktivitäten, die von den letzten Präsidenten intensiviert wurden. „Ich will keine neuen Wege gehen, sondern den begonnenen Weg konsequent fortsetzen“, so Hölter. Dabei hoffe er auf viele Mitwirkende und bezog die Partnerinnen der Clubmitglieder ausdrücklich ein. Konkrete Aktivitäten beginnen bereits am übernächsten Wochenende; am 28. Juni startet der von den Lions mitorganisierte Sparkassen-Mittsommernachtslauf. Am 10. August findet gemeinsam mit den Lady-Lions das traditionelle Golf-Turnier statt. Im Frühjahr 2025 ist mit Hilfe der Malteser und praktischen Übungen ein Training zu lebensrettenden Sofortmaßnahmen vorgesehen.