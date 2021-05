Monheim Triennale : „Rheinflüsterer“ muss seine Audioshow verschieben

Monheim Die Monheim Triennale hatte für Pfingstsamstag die Präsentation der Klanginstallation „continuum“ des Medienkünstlers Frank Schulte in der Altstadtkirche geplant. Corona hat diesen Plan vereitelt.

Die Monheim Triennale hatte für Pfingstsamstag die Präsentation der audiovisuellen Klanginstallation „continuum“ des Medienkünstlers Frank Schulte in der Altstadtkirche geplant. Er wollte die Fließbewegungen des Rheins, die Geräusche der Flussbewohner und die von den vorbeifahrenden Schiffe erzeugten Klänge entlang der Monheimer Uferpromenade unter Wasser akustisch aufspüren und in die Altstadtkirche übertragen und damit erlebbar machen. Seine Wahl war auf die Altstadtkirche gefallen, weil der Aspekt der Bedrohung für die am Fluss lebenden Menschen auch bei deren Erbauung thematisiert wurde. So zeigt ein buntes Glasbild über der Tür zum Sakralraum eine Szene aus der biblischen Geschichte von Noah (1. Mose 7ff).