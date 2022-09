Drei Wochen lang : Die interkulturellen und fairen Wochen starten jetzt

Monheim Bis zum 3. Oktober zeigt sich die Gänselieselstadt mit weit über 20 Aktionen so vielfältig wie noch nie. Neben den Kickern des 1. FC Monheims, bieten auch Kirchen, Moscheegemeinden, die städtische Kunstschule, das Ulla-Hahn-Haus und Organisationen wie Awo, SkFM oder der Arbeiter-Samariter-Bund spannende Programmpunkte an.

Zum dritten Mal feiert Monheim seine ganz eigenen Aktionswochen rund um die Themen kulturelle Vielfalt und globale Verantwortung. Dass sich beides miteinander verknüpfen lässt und beides in Monheim mittlerweile gelebte Realität ist, zeigen die vielen verschiedenen Akteure, die sich in diesem Jahr am dreiwöchigen Programm beteiligen: Die Kicker vom 1. FC Monheim, die beispielsweise am 3. Oktober mit einer Mach-Mit-Fußballmeisterschaft unter dem Motto „Fair, gemeinsam, miteinander“ dabei sind, leben interkulturell und fair auch in ihrem Alltag: Hier spielen nicht nur Menschen verschiedener Nationalitäten im Team zusammen, gekickt wird dabei seit einigen Jahren auch mit fair gehandelten Fußbällen, verrät Annika Patz, Leiterin der Abteilung für Interkulturalität und Städtepartnerschaften. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Naziha Zauaghi vom Integrationsbüro hat sich die Organisation der Aktionswochen übernommen. Neben den Kickern des 1. FC Monheims, bieten auch Kirchen, Moscheegemeinden, die städtische Kunstschule, das Ulla-Hahn-Haus und Organisationen wie Awo, SkFM oder der Arbeiter-Samariter-Bund spannende Programmpunkte an. Insgesamt 15 lokale Einzelhändler sowie die örtlich agierenden Supermärkte, Drogerien und Discounter laden dazu ein, die Vielfalt an fair, nachhaltig, biologisch oder regional produzierten Produkte in ihrem Sortiment zu entdecken. Ziele dieser Veranstaltungen sind zum einen neue Impulse für ein gutes und faires Miteinander - sowohl lokal als auch global – zu geben und zum anderen „sichtbar zu machen, was heute bei uns schon alles geboten wird“, sagt Patz. So forciere man eine höhere Sensibilität und Aufklärung darüber, wie wichtig es ist, die Zusammenhänge zu verstehen. Fairer Handel beispielsweise habe zum Ziel, Fluchtursachen zu mindern, Menschen in den Produktionsländern, etwa des „Globalen Südens“, durch eine bessere Entlohnung und besseren Arbeitsbedingungen ein gutes Leben zu ermöglichen und Kinderarbeit dadurch unattraktiv zu machen, die Schulbildung dadurch zu stärken. Andererseits zielt der faire Handel auch auf eine ökologische Produktion hin, zum Wohle von Tier und Umwelt.