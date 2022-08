Monheim Demografischer Wandel : Grüne: Mehr für ältere Bürger tun

Monheim Mittels einer Anfrage im zuständigen Ausschuss wollen die Grünen im Stadtrat erfragen, was aus den Maßnahmen im Aktionsplan Inklusiv zum Thema Altenhilfe geworden ist.

Nun fürchtet die Ratsfraktion der Grünen, dass der demografische Wandel in Monheim seitens der Stadtspitze zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Sie wird daher für die nächste Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Soziales und Ordnung eine Anfrage zur Senioren- und Altenhilfe stellen. Sie will wissen, wie viele Mitarbeiter in der Stadtverwaltung überhaupt hauptamtlich für den Bereich Altenhilfe zuständig sind. Und wer eigentlich der Arbeitsgruppe Demografischer Wandel angehört, die im Aktionsplan Inklusiv vorgesehen ist. Ferner interessiert die Grünen, wie viele Ideen und Maßnahmen aus dem Aktionsplan zu diesem Thema schon umgesetzt worden sind und was ferner umzusetzen geplant ist. Die Grünen fragen an, ob an eine Einrichtung von Lotsenstellen wie in Langenfeld gedacht wird oder etwa die Wiederauflage des Seniorenbeirates.