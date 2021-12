Monheim Karnevalssession 2021/22 : Gromoka sagt Sitzungen ab

Solche Bilder wird es Ende Januar wieder nicht gegen: Die Gromka hat auch die Damensitzung in Monheim abgesagt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Die Monheimer Jecken planen an ihren Outdoor-Veranstaltungen vorerst weiter. Die vielen Tanzgarden sollen nicht umsonst geübt haben. Langenfelder Karnevalisten fordern klare Ansagen vom Ministerpräsidenten.

(elm/dh) Nach reiflicher Überlegung hat sich nun auch der Vorstand der Gromoka dazu durchgerungen, alle Indoor-Veranstaltungen abzusagen. Das betrifft die geplante Prunksitzung, die Damensitzung, die Herrensitzung und die Zeltveranstaltung „Monnem-Helau“. Angesichts der Unwägbarkeiten der pandemischen Lage und der Hinweise der Landesregierung sowie der Verabredung mit einigen Karnevalsverbänden, dass die Vereine „freiwillig“ ihre Veranstaltungen absagen sollen, stünde jeder Karnevalsverein, der seine Veranstaltungen dennoch durchzieht, vor unverantwortbaren wirtschaftlichen Risiken. Der Vorstand hoffe daher, dass die Landesregierung und der Bund ihr an die Karnevalisten, Künstler und Vereine gegebenes Wort, die dadurch verursachten wirtschaftlichen Folgen auszugleichen, einhält. Wenn nicht, würden die künftigen Winter „sehr dunkel und trist“, schreibt Sitzungspräsident Moritz Peters.

Dennoch überlegt der Vorstand derzeit, welche jecken Aktivitäten in der kommenden Session verantwortbar umgesetzt werden können. Er plane weiter an Open-Air-Veranstaltungen, Karnevalszügen im Freien, gegebenenfalls unter besonderen Bedingungen. So halte die Gromoka an ihren Karnevalszügen, etwa dem Rosenmontagszug, fest. Das gelte auch für die Open-Air-Veranstaltung an Altweiber in der Altstadt, so Peters. Hierzu werde der Vorstand Gespräche führen und, wenn die Dinge spruchreif seien, die Öffentlichkeit informieren. Auch das Prinzenpaar stehe für Termine zur Verfügung.

Die Gromoka fühle sich hierbei auch den Gruppen gegenüber in der Pflicht, die seit zwei Jahren meist online und unter schwierigsten Bedingungen für Ihre Auftritte trainierten und sich fürs Brauchtum und den Monnemer Fastelovend einsetzten. Sie sollen eine Bühne erhalten, so Peters. Der Vorstand erbittet noch etwas Geduld, was insbesondere den Umgang mit bereits getätigten Kartenkäufen angeht.

In seiner Pressemitteilung appelliert der Vorstand nochmals an die Politik, geeignete Rahmenbedingungen für das Brauchtum zu schaffen. „Natürlich gibt es wichtigere Dinge als Karneval. Aber Karneval ist ..der Zement für die Basis, auf der unsere Gesellschaft steht. Da wo Menschen unabhängig von sozialer Herkunft, Einkommen, politischer Orientierung miteinander Freude erleben, wird gesellschaftliche Gemeinschaft und Zusammenhalt erleb- und fühlbar.“