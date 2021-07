Kulturraffinerie Monheim : Mit Rheinblick: Die gläserne Strandbar steht  wieder

Bis Freitag soll alles rund um den Kubus am Rhein aufgebaut sein. Dann wird die Eröffnung der Baustellenbar gefeiert – mit Musik. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Weil das Experiment Kubus K 714 im vergangenen Jahr gut geglückt ist, öffnet die Strandbar an der Monheimer Rheinpromenade wieder. Diesmal mit mehr Sand.

Am Freitag, 16. Juli, um 17 Uhr eröffnen Bürgermeister Daniel Zimmermann und er den Kubus. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag können Gäste dort den Nachmittag und die Abendstunden genießen.

Am Strandkubus wird es eine kleine Ausstellungsfläche mit Informationen rund um das 100 Millionen teure Bauvorhaben Kulturraffinerie K714 geben. Baustellenführungen – so Corona diese zulässt – starten von dort.

Für den Sommer geplant sind in dem Strankubus freitags bei freiem Eintritt kleine Konzerte unter dem Titel „Kubus Unplugged“. Jeden Samstag setzen Kulturschaffende die Reihe „Sundowner“ fort, bei der wechselnde DJs die Strandbar mit ihren Sets in Abendstimmung versetzen sollen, heißt es bei den Kulturwerken. Sand rund um den Kubus, Liegestühle und Lichterketten sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Für Snacks und Drinks ist in diesem Jahr Jan Lohrum vom „Vater Rhein“ verantwortlich. Er hat eine umfangreiche Cocktail-Karte erstellt. Die Kulturwerke haben die Container wieder angemietet Kosten: rund 20.000 Euro.