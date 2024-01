Wintereinbruch in Monheim Feuerwehr übt die Eisrettung für den Ernstfall

So steht beispielsweise in der Nähe des Rheindeiches schon seit einigen Wochen hochwasserbedingtes Qualmwasser. Die dortigen Flächen sind inzwischen zugefrorenen. Was für die Bevölkerung Anlass zur Freude ist – einige Menschen nutzten die Gelegenheit um dort Schlittschuh zu laufen oder auf dem Eis spazieren zu gehen – kann schnell zum Notfall werden. Bricht jemand im Eis ein, droht Lebensgefahr.