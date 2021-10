Alte Schulstraße : Ärztecampus: Die ersten Mieter sind da

Der Gesundheitscampus an der Alten Schulstraße ist fast fertig. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die acht modernen Wohn- und Geschäftshäuser in Monheim entstehen in drei Bauabschnitten. In dem Komplex gibt es neben Geschäften und Praxisflächen 80 Mietwohnungen, die bis auf drei schon alle vergeben sind. In das Bauprojekt an der Alten Schulstraße investiert wurden 30 Millionen Euro.